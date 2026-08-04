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Zonguldak'ta Dron Destekli Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Zonguldak'ta Dron Destekli Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde emniyet ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek için dron destekli denetimler yaptı. Havadan yapılan kontrollerle kemer takmayan, hatalı şerit değiştiren ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı. Uygulamaların aralıklarla devam edeceği, sürücülerin kurallara uyması gerektiği belirtildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla dron destekli trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçenin belirli noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde dron desteği kullanıldı. Havadan yapılan kontrollerle emniyet kemeri kullanmayan, hatalı şerit değiştiren, kırmızı ışık ihlali yapan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek ekipler tarafından gerekli idari işlemler uygulandı.

Trafik ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen uygulamaların, trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerin kent genelinde artarak süreceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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