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Karadeniz Ereğli'de dron destekli denetimde çift sıra park edenlere ceza verildi

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Karadeniz Ereğli'de dron destekli denetimde çift sıra park edenlere ceza verildi Haber Videosunu İzle
Karadeniz Ereğli'de dron destekli denetimde çift sıra park edenlere ceza verildi
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Karadeniz Ereğli'de dron destekli trafik denetiminde Devrim Bulvarı'nda çift sıra park eden araç sürücülerine ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hatalı parkı önlemeye yönelik denetimleri belirli noktalarda sürdüreceği belirtildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Devrim Bulvarı istikametinde yapılan denetimlerde, trafik akışını olumsuz etkileyen ve çift sıra park yapan araçlar kontrol edildi. Kurallara aykırı park ettiği tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamaların, ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Trafik akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi, hatalı parkın önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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