Karadeniz Ereğli'de boş binanın çatı katında çıkan yangın bitişik binaya sıçradı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde boş bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Çavdarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan diğer binanın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle iki binanın çatısındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı