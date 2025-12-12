Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'in Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Dakikalar sonra ise Akdeniz'de Mersin açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

KARADENİZ'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Karadeniz ve Akdeniz'de peş peşe yaşanan depremler korkuttu. Önce Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında saat 20.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AKDENİZ İKİ DAKİKA ARAYLA SALLANDI

Peş peşe deprem haberleri bu kez Akdeniz'den geldi. Saat 20.18'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında denizin 13.87 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki dakika sonra ise yine Anamur açıkları 4.2 ile sallandı. AFAD, sarsıntının denizin 9.12 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.