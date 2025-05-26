Karadeniz'de Gemi Personeline Acil Müdahale

Karadeniz'de Gemi Personeline Acil Müdahale
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Kastamonu açıklarında rahatsızlanan Gürcistan uyruklu gemi personeli için Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri seferber oldu. İlk müdahaleden sonra hasta hastaneye kaldırıldı ve tedavi edildi.

Karadeniz'de rahatsızlanan gemi personeli için ekipler seferber oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında fenalaşan Gürcistan uyruklu gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs'ta Tuzla Limanından Gürcistan'daki Kulevi Limanı'na hareket eden Malta bandıralı SAMU isimli petrol tankerinde görevvli 38 yaşındaki Gürcistan uyruklu gemi personeli Jumberi Dolidze Kastamonu'nun İnebolu açıklarında rahatsızlandı. İlçeye 15 mil uzaklıktaki gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekibi harekete geçti. Ekipler, denizde demirleyen tankere ulaşarak beyin kanaması geçirdiği değerlendirilen hastaya ilk müdahalede bulundu. Hasta yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Limanında bekleyen ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED KÖMEÇOĞLU - 3.Sayfa
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