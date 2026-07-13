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Gezmek için çıktıkları dağda yönlerini kaybeden 3 kişiyi AFAD buldu

Gezmek için çıktıkları dağda yönlerini kaybeden 3 kişiyi AFAD buldu
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Karaman'da Karadağ'da gezmek için çıkan 3 kişi yönlerini kaybederek mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağlıklı şekilde kurtarıldılar.

Karaman'da gezmek için çıktıkları Karadağ'da yönlerini kaybederek mahsur kalan 3 kişiyi AFAD buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Madenşehri köyünde bulunan Karadağ'a gezmek için çıkan 3 kişi, belli bir noktada araçlarını bırakarak yola yaya olarak devam etti. Havanın karanlık olması nedeniyle şahıslar hem yollarını, hem de araçlarının yerini kaybetti. Bunun üzerine kaybolan şahıslar telefonla durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde yönlerini kaybeden 3 kişi sağlıklı bir şekilde bulunarak dağdan indirildi.

Şahıslar daha sonra jandarmaya teslim edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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