Karaçi'de Hasan Nasrallah'ın Ölümüne Protesto, Polis Müdahale Etti

Pakistan'ın Karaçi kentinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesini protesto eden göstericiler, ABD Konsolosluğu'na yürüyüşe geçince polisin müdahalesiyle engellendi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesini protesto eden binlerce kişi, ABD Konsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, göstericileri engellemek için Kolachi Köprüsü yakınlarına konteyner ile barikat kurarken, göstericileri dağıtmak için ise göz yaşartıcı gaz kullandı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olaylarda, göstericiler iki polis aracına zarar verirken, bir motosikleti de ateşe verdi. Göstericiler, ayrıca Nasrallah için gıyabi cenaze namazı kıldı. - KARAÇİ