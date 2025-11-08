Karacasu'da Traktör Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya giren traktörden düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Karacasu-Tavas karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 H 1087 plakalı traktörü ile Esençay Mahallesi istikametine seyir halinde olan Nebi Kıraç idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya girerken, sürücü Kıraç traktörden düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Kıraç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN