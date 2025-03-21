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Karacasu'da Dolandırıcılara Karşı Vatandaşlar Uyarıldı

Karacasu'da Dolandırıcılara Karşı Vatandaşlar Uyarıldı
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Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla örnek olaylar anlatarak uyarılarda bulundu. Dolandırıcılığa maruz kalanların 112 A.Ç.M.ni arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ataköy Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, vatandaşlara, dolandırıcılık hakkında örnek olaylar anlatıldı. Yapılan uyarıda herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmaları durumunda 112 A.Ç.M.ni arayarak ihbarda bulunmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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