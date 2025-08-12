Karacabey'de Lastik Tamirine Giderken Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yolda lastiği patlayınca, yolun karşısındaki lastik tamircisine giden yaşlı adam otomobil altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza Uluabat Mahallesi Sütaş Fabrikası yakınlarında gece saat 02.25'te meydana geldi. 85 yaşındaki adam, aracının lastiği patlayınca aracını benzinliğe park edip yolun karşısındaki lastikçiye yürüdü. Lastikçiye ulaşıp derdini anlatan yaşlı adam, dönüş yolunda tekrar karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin aslen Aydınlı olduğu ve Bursa'da ikamet ettiği bildirildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa