Haberler

Bursa'da pes dedirten görüntüler

Bursa'da pes dedirten görüntüler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişinin at arabasına üst üste palet yüklemesi, atın zorlanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişinin at arabasına üst üste palet yüklemesi tepkilere neden oldu. Aşırı yük nedeniyle yürümekte zorlanan atın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, at arabasına kat kat palet yükledi. Aşırı yük nedeniyle yükün ağırlığı altında güçlükle ilerleyen atın dengesini sağlamakta zorlandığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...