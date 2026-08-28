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Karacabey'de otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Karacabey'de otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
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Karacabey-Bandırma karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karacabey-Bandırma karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşköy mevkiinde Karacabey istikametinden Bandırma yönüne seyir halindeki Tülay D. (42) yönetimindeki 10 ANE 30 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlalık alana uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tülay D. (42), Aykut D. (46) ve Zennur D.D. (18) ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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