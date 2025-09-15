Karaburun açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

14 Eylül gecesi saat 23.55'te Karaburun açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'KB-41' tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenlerin işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - İZMİR