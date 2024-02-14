Karabük-Yenice karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Kazanın nedeni ise hatalı sollama olarak belirlendi. Kazaya karışan araçta bulunan kişilerin ise bir cenaze için Yenice ilçesine gittikleri öğrenildi.
Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere 1 kişi öldü 4 kişi ağır yaralandı.
34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın iddiaya göre hatalı sollama sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza yapanların İstanbul'dan bir yakınlarının cenazesi için Yenice ilçesine geldikleri öğrenildi. - KARABÜK