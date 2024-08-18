Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangınında rüzgar etkisi artıyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde söndürme çalışmalarında 46 saati geride bırakan orman yangınında rüzgar etkisini artırıyor.

İlçeye bağlı Beydini ile Alınca köyü arasındaki yangını söndürme çalışmalarında 46 saat geride kaldı. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler bir anda parlayarak şiddetini arttırıyor. Bölgenin karaçam olması nedeniyle yangının etkisi artarak devam ederken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK