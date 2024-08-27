Karabük'ün Eskipazar ilçesinde dolu yağışı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu sonrası çevre beyaza büründü.

İlçeye bağlı Tamışlar ve Topçalı köylerinde etkili olan sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki yağış sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Tarım ile uğraşan köylüler dolu nedeniyle ürünlerinin zarar görme tehlikesinin tedirginliğini yaşadı. - KARABÜK