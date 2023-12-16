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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, bir kişi yaralandı

16 Aralık 2023 12:43 Güncelleme: 12:45 Abone Ol

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale gelirken, bir kişi yaralandı. Olay Başpınar köyü Hocalar Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Kara'ya ait evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki Ayhan Kara'nın evine de sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Şaban Kara ise yangın sırasında ellerinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.