Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Karabük'te 5 gündür süren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Arazinin zorluğuna rağmen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kadın pilot, yangın süresince gördükleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Karabük'te 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

100 saattir merkez ve çevresindeki köylerde etkili olan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Arazinin sarp ve ulaşım güç olmasına rağmen havadan yapılan müdahaleler ile alevlerin enerjisi düşürülüyor. Yangının ilk anından itibaren söndürme çalışmalarına katılan kadın pilot, "Her giden canlıyı gördükçe çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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