Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Karabük'te 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

100 saattir merkez ve çevresindeki köylerde etkili olan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Arazinin sarp ve ulaşım güç olmasına rağmen havadan yapılan müdahaleler ile alevlerin enerjisi düşürülüyor. Yangının ilk anından itibaren söndürme çalışmalarına katılan kadın pilot, "Her giden canlıyı gördükçe çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK