Karabük'teki Asit Köprüsü'nde Çatlaklar, Sürücüler İçin Tehlike Oluşturuyor
Karabük-Eskipazar kara yolundaki Asit Köprüsü'nün giriş kısmında oluşan çatlaklar nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Köprüdeki hasarın incelenmesi için çalışmalar başlatıldı.
Karabük- Eskipazar kara yolunda bulunan Asit Köprüsü'nün giriş kısmında oluşan çatlaklar sürücüler için tehlike oluşturuyor.
Asit köyü mevkiindeki köprünün giriş bölümündeki yol zemininde çatlaklar meydana geldi. Bazı kısımlarda ise asfalt parçalarının kalktığı görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemi alarak köprü girişine duba yerleştirdi. Trafik akışı kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Sürücüler için tehlike oluşturan köprüdeki hasarın incelenmesi için kara yolları ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa