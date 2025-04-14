Karabük'te Yolda Düşen Yatak Tehlike Yarattı

Karabük'te bir kamyonetin kasasından yola düşen yatağın sürüklenmesi tehlikeli anlara neden oldu. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü bulunan baza ve beş yataktan biri yeterince sabitlenmediği için yola düştü. Ancak tamamen kopmayan yatak, halatla bağlı olduğu yerden sürüklenmeye devam etti. Kaldırımda yürüyen iki vatandaş durumu fark ederek sürücüyü uyardı. Uyarılara rağmen kamyonet sürücüsünün yoluna devam etmesi ise dikkat çekti. O anlar, arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - KARABÜK