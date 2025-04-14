Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar

"Bu hayalinizden vazgeçin"
Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı

Bahçeli'den dikkat çeken "İmamoğlu" çıkışı: İvedilikle yapılmalı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

Karabük'te Yolda Düşen Yatak Tehlike Yarattı

Karabük'te Yolda Düşen Yatak Tehlike Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir kamyonetin kasasından yola düşen yatağın sürüklenmesi tehlikeli anlara neden oldu. Sürücü uyarılara rağmen yoluna devam etti.

Karabük'te bir kamyonetin kasasından yola düşen yatağın sürüklenmesi tehlikeli anlara neden oldu. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü bulunan baza ve beş yataktan biri yeterince sabitlenmediği için yola düştü. Ancak tamamen kopmayan yatak, halatla bağlı olduğu yerden sürüklenmeye devam etti. Kaldırımda yürüyen iki vatandaş durumu fark ederek sürücüyü uyardı. Uyarılara rağmen kamyonet sürücüsünün yoluna devam etmesi ise dikkat çekti. O anlar, arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - KARABÜK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.