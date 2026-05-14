Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü, o anlar korkuya neden oldu

Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman işçileri, yıldırım düşmesi sonucunda panik anları yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, ağaçta hasar meydana geldi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde üretim çalışması yapan orman işçilerinin yakınındaki ağaca yıldırım düşmesiyle yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün ilçedeki ormanlık alanda meydana geldi. Bartın Kumluca Konuklu Kooperatifi bünyesinde çalışan orman işçileri, üretim faaliyetleri sırasında sağanak yağışa yakalandı.

Yağışın şiddetini artırdığı sırada işçilerden biri cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Bu sırada işçilerin bulunduğu alanın karşı tarafındaki bir ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım isabet etti.

Yıldırımın düşmesiyle birlikte çevreye kıvılcımlar saçılırken, işçiler panik yaşayarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İşçilerin birbirlerine seslenerek güvenli alana kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

Olayda yaralanan olmazken, yıldırımın isabet ettiği ağaçta hasar meydana geldi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
