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Karabük'te Yangında Ev Yandı, Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te Yangında Ev Yandı, Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında tamamen yanan iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay ilçeye bağlı Günlüce Köyünde meydana geldi. Adem Akıncı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan ev kullanılmaz hale gelirken

dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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