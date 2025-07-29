Karabük'te Yangın Sonrası Yeşil Alanlar Küllerle Kaplandı

Karabük'te Yangın Sonrası Yeşil Alanlar Küllerle Kaplandı
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Karabük'te meydana gelen orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı, ancak yeşil alanlar siyaha büründü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Karabük'te 12 saatte kontrol altına alınan orman yangınının ardından, yeşil alanların yerini siyaha bürünmüş acı bir manzara aldı.

Yangın, dün saat 18.06 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, geniş bir ormanlık alanı etkisi altına aldı. Ekipler, yangına hem karadan hem havadan müdahale etti.

Yoğun çabalar sonucunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları hem havadan hem karadan sürüyor.

İş makineleriyle açılan yollar üzerinden ilerleyen arazözler, küçük çaplı yangınlara hızla müdahale ediyor. Yangının ardından bölgeyi havadan görüntüleyen dron, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yemyeşil alanların yerini külle kaplı siyah bir örtü aldı.

Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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