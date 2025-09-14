Karabük'te Yangın: Ovacık'ta Ormanlık Alana Sıçradı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile havadan bir helikopterle müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarında etkisi ile hızla ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 6 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile karadan, havadan da 1 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa