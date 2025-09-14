Karabük'te Yangın: Ovacık'ta Ormanlık Alana Sıçradı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını rüzgarin etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarında etkisi ile hızla ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 6 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile karadan, havadan da 1 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. - KARABÜK