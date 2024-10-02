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Karabük'te, yağışlı havanın etkisi ile meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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Karabük'te, yağışlı havanın etkisi ile meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı Gece yarısı refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı yöne geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te, yağışlı havanın etkisi ile meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

KARABÜK - Gece yarısı refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı yöne geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat: 01.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne gelen Serdar Demir idaresindeki 78 ABF 515 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı yöne geçti. Ters duran otomobilde yaralanan Demir, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yine aynı yerde meydana gelen başka bir kazada ise yoldan çıkan otomobil takla atarak durdu.

Oğuzhan Akdaş idaresindeki 16 BAV 884 plakalı otomobili ile Karabük'e seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaydetti. Havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıkan otomobil refüjü aşarak ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenerek duran otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Furkan Köksal yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te, yağışlı havanın etkisi ile meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa

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