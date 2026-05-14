Karabük'te uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu: 8 gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezi ve Eskipazar ilçesinde icra edilen 5 ayrı faaliyette, 8 şahsın üzerinde, araçlarında, iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3,30 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, amfetamin emdirilmiş farklı ebatlarda 3 adet peçete, 0,42 gram amfetamin hammaddesi, 1 adet hassas terazi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 19 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile 3 adet bandrolsüz tütün doldurma makinesi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. - KARABÜK

