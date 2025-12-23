Karabük'te 81 sentetik hap ele geçirildi
Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda sentetik ecza hap ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Üç ayrı operasyonda, toplam 81 adet sentetik ecza hap, 1,97 gram metamfetamin ve 0,5 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 1 şahsın ikametinde, 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 81 adet sentetik ecza hap, 1,97 gram metamfetamin, 0,5 gram bonzai ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.