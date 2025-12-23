Karabük'te 81 sentetik hap ele geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 1 şahsın ikametinde, 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 81 adet sentetik ecza hap, 1,97 gram metamfetamin, 0,5 gram bonzai ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK