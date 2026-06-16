Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı faaliyette, 7 şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 72 adet sentetik ecza hap, 2,78 gram metamfetamin, 2 gram skunk esrar ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı