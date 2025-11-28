Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Güncelleme:
Karabük'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 farklı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde yapılan faaliyetlerde şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 12 adet farklı ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 791 adet sentetik ecza hap, 34,27 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 20,23 gram sentetik kannabinoid, bin 600 adet kilitli şeffaf poşet ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
