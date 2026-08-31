Karabük'te 3 Ayrı Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüphelinin üzeri, ikameti ve aracında yapılan aramalarda 8,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 91 adet sentetik ecza hapı, 2 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 500 TL para ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı