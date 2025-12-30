Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Güncelleme:
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 497 gram metamfetamin ve çeşitli miktarlarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 497 gram metamfetamin ile yüklü miktarda para ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce 23 Aralık 2025'te gerçekleştirilen operasyonda, durumundan şüphelenilen E.D'nin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 497,78 gram metamfetamin, hassas terazi, para sayma makinesi, 1 kilogram gümüş, 100 avro ile 152 bin 775 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

