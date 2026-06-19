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Uyuşturucu operasyonunda 171 sentetik hap ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 171 sentetik hap ele geçirildi
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Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda sentetik hap ve metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 4 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 171 adet sentetik hap, 6 parça halinde 4 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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