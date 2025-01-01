Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticareti yaptıkları tespit edilen İ.K. ve O.A. isimli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada; daralı ağırlığı 27.69 gram metamfetamin maddesi, 2.83 gram AM-2201 maddesi, 1.88 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ile 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahsıların sorgusunda uyuşturucu maddeyi F.Y. isimli şahsa getirdiklerini ifade etmeleri üzerine F.Y.'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK