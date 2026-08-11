Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı faaliyette, 3 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında ve ikametinde adli arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 76 adet sentetik ecza hap, 243,42 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı