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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı faaliyette, 3 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında ve ikametinde adli arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 76 adet sentetik ecza hap, 243,42 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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