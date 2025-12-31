Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan aramalarda sentetik kannabinoid ve bonzai ele geçirdi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde 1 şahsın üzerinde, 1 şahsın ise üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 6 adet farklı ebatlarda peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 15,63 gram sentetik bonzai ile 18 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa