Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde 1 şahsın üzerinde, 1 şahsın ise üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 6 adet farklı ebatlarda peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 15,63 gram sentetik bonzai ile 18 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK