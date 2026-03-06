Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
Güncelleme:
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapılırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Şubat-6 Mart 2026 tarihleri arasında kent genelinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 9 şüpheli hakkında işlem yapılırken, yapılan aramalarda daralı ağırlığı 1,57 gram metamfetamin, içerisinde sıvı sentetik kannabinoid (bonzai) bulunan 1 adet şırınga, 18 adet sentetik ecza, daralı ağırlığı 36,43 gram, net ağırlığı 17,04 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, daralı ağırlığı 4,66 gram AM-2201 (sentetik kannabinoid hammaddesi) ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ortak çalışmaları sonucu, "uyuşturucu suçları"ndan aranan firari 1 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
