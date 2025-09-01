Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanırken, 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticareti"nin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarat ve saha faaliyetleri sonucu 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; 110,84 gram bonzai, 9,35 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 72.80 gram tütün, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 750 ml aseton, 10 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.