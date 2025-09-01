Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Karabük'te düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanırken, 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticareti"nin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarat ve saha faaliyetleri sonucu 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; 110,84 gram bonzai, 9,35 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 72.80 gram tütün, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 750 ml aseton, 10 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK