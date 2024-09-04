Karabük'te trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki yaralılardan 1'i kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Dün akşam Karabük- Eskipazar kara yolu Kemaloyman mevkiinde meydana gelen kazada H.G. idaresindeki 78 ABM 071 plakalı hafif ticari araç, Eskipazar ilçesi istikametine seyir halindeyken B. E. idaresindeki 78 SS 908 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle su kanalına düşen araçlardaki B.E., İsmail Esen, G.K. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Esen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken G.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KARABÜK