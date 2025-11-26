Haberler

Karabük'te Trafik Kazası Davası Ertelendi

Güncelleme:
Karabük'te 26 ay önce meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Sefa Tulumoğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazası davası, bilirkişi raporunun yeniden hazırlanması nedeniyle ertelendi. Duruşma, 21 Ocak'ta yapılacak.

2024 yılı Haziran ayında Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy mevkisinde, Yenice yönüne giden Sefa Tulumoğlu (25), akaryakıt tesisine dönmek için manevra yapan Tuncay İncebacak'ın (40) kullandığı otomobile çarpmış ve hayatını kaybetmişti.

Tulumoğlu'nun hayatını kaybetmesine yönelik kazayla ilgili davanın duruşması Karabük Adalet Sarayında görüldü. Duruşmaya, hayatını kaybeden motosikletlinin annesi Fatma, babası Satılmış Tulumoğlu ve yakınlarının yanı sıra üyesi olduğu KASK Kafalılar Motosiklet Derneğinden arkadaşları katıldı.

Mahkeme, dosyadaki bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 21 Ocak tarihine erteledi. - KARABÜK


title
