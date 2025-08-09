Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp tarlaya uçması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eflani-Pınarbaşı karayolu Bahçeliev köyü mevkiinde meydana geldi. O.B. (45) idaresindeki 37 BD 704 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak boş araziye uçtu. Kazada sürücü ile N.B. (44), E.B. (13), B.B. (4) ve Ş.Ç.B. (80) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkartılarak ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ç.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
