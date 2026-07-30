Karabük’te trafik ihlalleri kameralara yansıdı

Karabük'te farklı noktalarda trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, araç ve kask kameralarınca kaydedildi.

Karabük-Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda iki otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı anlar, bölgede seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Karabük-Yenice kara yolu Melise köyü ile Pirinçlik mevkii arasında ise sinyal vermeden dönüş yapan otomobil ile hatalı sollama yapan bir başka aracın neden olduğu tehlikeli anlar araç kamerası tarafından görüntülendi. Karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşayan sürücünün son anda yaptığı manevrayla muhtemel kazanın önüne geçildi.

Öte yandan Karabük-Safranbolu kara yolu Medikar Hastanesi mevkiinde ters istikamete girerek ilerleyen tır da araç kamerası tarafından kaydedildi. Trafiği tehlikeye düşüren tır sürücüsünün, hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan davranışı dikkat çekti.

Farklı noktalarda yaşanan trafik kuralı ihlalleri, araç ve kask kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı