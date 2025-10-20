Haberler

Karabük'te Trafik Denetiminde Sıra Dışı Anlar: Şoföre Ceza, Çalgıcılara Fasıl

Karabük'te Trafik Denetiminde Sıra Dışı Anlar: Şoföre Ceza, Çalgıcılara Fasıl
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te gerçekleştirilen trafik denetiminde, ehliyeti yetersiz olan otobüs şoförüne ceza uygulandı. Ancak otobüste bulunan çalgıcılar, darbuka ve keman eşliğinde mini bir fasıl ile durumu eğlenceli hale getirdi.

Karabük'te gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde durdurulan bir otobüsün şoförünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Şoför ve araç sahibine ayrı ayrı 9 bin 267 TL trafik cezası uygulanırken, otobüste bulunan çalgıcılar da ceza işlemi sırasında trafik ekiplerine darbuka ve kemanla fasıl çekti.

Olay, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yapılan rutin trafik kontrolü sırasında meydana geldi. Denetimlerde durdurulan otobüsün şoförünün, sahip olduğu ehliyet sınıfının aracı kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine hem sürücüye hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Cezai işlemler sürerken ilginç anlar yaşandı. Bir düğün dönüşü otobüste bulunan ve çalgıcılardan oluşan grup, yanlarında taşıdıkları darbuka ve kemanla trafik ekiplerine sürpriz yaptı.

Otobüsün yanında mini bir fasıl başlatan çalgıcılar, oyun havası eşliğinde eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Darbuka ve kemanla çalınan müzikle birlikte bazı vatandaşlar tempo tutarken, bu sıra dışı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"Hem ceza kesildi hem moraller bozulmadı"

Hem cezai işlem uygulanması hem de çalgıcıların fasıl performansı sosyal medyada gündem oldu. Trafik denetimlerinin ciddiyetiyle eğlenceli atmosferin bir arada yaşandığı olay, izleyenleri gülümsetti.

Trafik ekipleri ise hem cezai işlemleri titizlikle tamamladı hem de oluşan olumlu atmosfer sayesinde görevlerini sürdürürken vatandaşlarla samimi diyaloglar kurdu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu

Davete böyle katıldı, kimse tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.