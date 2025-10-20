Karabük'te Trafik Denetiminde Sıra Dışı Anlar: Şoföre Ceza, Çalgıcılara Fasıl

Karabük'te gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde durdurulan bir otobüsün şoförünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Şoför ve araç sahibine ayrı ayrı 9 bin 267 TL trafik cezası uygulanırken, otobüste bulunan çalgıcılar da ceza işlemi sırasında trafik ekiplerine darbuka ve kemanla fasıl çekti.

Olay, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yapılan rutin trafik kontrolü sırasında meydana geldi. Denetimlerde durdurulan otobüsün şoförünün, sahip olduğu ehliyet sınıfının aracı kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine hem sürücüye hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Cezai işlemler sürerken ilginç anlar yaşandı. Bir düğün dönüşü otobüste bulunan ve çalgıcılardan oluşan grup, yanlarında taşıdıkları darbuka ve kemanla trafik ekiplerine sürpriz yaptı.

Otobüsün yanında mini bir fasıl başlatan çalgıcılar, oyun havası eşliğinde eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Darbuka ve kemanla çalınan müzikle birlikte bazı vatandaşlar tempo tutarken, bu sıra dışı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"Hem ceza kesildi hem moraller bozulmadı"

Hem cezai işlem uygulanması hem de çalgıcıların fasıl performansı sosyal medyada gündem oldu. Trafik denetimlerinin ciddiyetiyle eğlenceli atmosferin bir arada yaşandığı olay, izleyenleri gülümsetti.

Trafik ekipleri ise hem cezai işlemleri titizlikle tamamladı hem de oluşan olumlu atmosfer sayesinde görevlerini sürdürürken vatandaşlarla samimi diyaloglar kurdu. - KARABÜK