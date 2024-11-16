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Karabük'te Tır Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı

Karabük'te Tır Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı
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Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö. idaresindeki 78 AG 161 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düşerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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