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Karabük'te Tır Kazası: Kaygan Yolda Kontrolden Çıktı

Karabük'te Tır Kazası: Kaygan Yolda Kontrolden Çıktı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen tır kazasında, kaygan yolda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak şarampoye uçtu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesi istikametinden Çankırı'nın Çerkeş ilçesi istikametine seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkan L.A yönetimindeki Gürcistan plakalı II-957-CI tır, makaslayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tır, Deresoplan köyü yol ayrımındaki bariyerlere çarparak yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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