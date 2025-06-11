Karabük'te Tır Dorselerine Yangın

Karabük'te Tır Dorselerine Yangın
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Karabük'te Tır Dorselerine Yangın
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Karabük'te park halindeki iki tırın dorseleri, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Olayın ardından itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Park halindeki tırların dorselerini ateşe verdiler

KARABÜK - Karabük'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verilen iki tırın dorsesinde maddi hasar oluştu.

Olay, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan iki tırın dorsesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında tır dorseleri zarar görürken, olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.

Şüphelilerin önce tır lastiklerine yanıcı ve uçucu madde sürerek yakmaya çalıştıkları, ardından da başarılı olamayınca dorseleri ateşe verdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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