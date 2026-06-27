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Karabük'te tekstil işletmesinde yangın paniği

Karabük'te tekstil işletmesinde yangın paniği
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Karabük'te bir tekstil işletmesinde araca kumaş yüklemesi sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kumaşlar zarar gördü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te bir tekstil işletmesinde, araca malzeme yükleme sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Bayır Mahallesi Sümer Caddesi'nde meydana geldi. Tekstil işletmesinden araca kumaş yüklemesi yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kumaşların alev alması üzerine büyük panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle kumaşlarda zarar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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