Tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Atatürk Mahallesi'nde K.K.'ye ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi Aşkabat Caddesinde meydana geldi. K.K.'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
