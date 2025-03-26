Karabük'te Tehlikeli Yolculuklar Kamerada
Karabük-Safranbolu kara yolunda cipin arka koltuğunda yolculuk yapan ve motosikletlerle tehlikeli hareketler sergileyen kişilerin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoğun trafikte yaşanan bu tehlikeli anlar, görenleri şaşkına çevirdi.
Karabük'te cip ve motosikletle yapılan tehlikeli yolculuklar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Karabük- Safranbolu kara yolu Kireçkuyu mevkiinde seyir halinde olan cipin arka koltuğunda oturan kişi, aracın sağ arka kapısını açık şekilde tutarak yolculuk yaptı. Yoğun trafikte sağından ve solundan geçen araçlara aldırış etmeyen kişinin tehlikeye davetiye çıkarması görenlere pes dedirtti.
Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halinde olan iki motosikletlinin yaptıkları görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Motosikletlilerden birinin, önünde seyir halinde olan motosiklete ayağını koyarak ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa