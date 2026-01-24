Haberler

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Güncelleme:
Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Karabük-Yenice kara yolu Kelemen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Şendoğan Evlekoğlu idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Evlekoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

