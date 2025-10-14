Haberler

Karabük'te Şüpheli Valiz Paniği

Karabük'te bir çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli valiz, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemleri alarak valizi inceledi ve boş olduğunu belirledi.

Karabük'te çöp kutusunun yanına bırakılan valiz paniğe neden oldu.

Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan caddede, bir kamu bankasının önündeki çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğe kapalı caddenin her iki yönünü yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti. Banka ve kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu bölgede, valizin karşısında yer alan bir özel bankanın çalışanları dışarı çıkınca polis ekipleriyle aralarında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis, çalışanlara kendi güvenliklerini tehlikeye atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu sırada valizin çatal iğne ile kapatıldığını fark eden ekiplerin yaptığı incelemede, valizin boş olduğu belirlendi. Güvenlik şeridinin kaldırılmasının ardından rahat nefes alan vatandaşlar merakla valizi inceledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
